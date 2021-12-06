Cumhuriyet Gazetesi'nde 'vekaleten' yeni genel yayın yönetmeni CHP Kadıköy Meclis Üyesi Arif Kızılyalın oldu

1924'teki kuruluşuyla Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi unvanını taşıyan Cumhuriyet gazetesinde, sendika üyesi sekiz çalışanın işten çıkarılmasına tepki gösteren Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın istifa etmesinin ardından gazetede 'vekaleten' görevlendirilen Genel Yayın Yönetmeni belli oldu.

'VEKALETEN' GENEL YAYIN YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Cumhuriyet Gazetesi'nin künyesinde yapılan değişikliğe göre; Genel Yayın Yönetmenliği'ne vekaleten Arif Kızılyalın'ın getirildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni Yazı İşleri Müdürü ise İklim Öngel oldu.

SPOR SAYFASINDA KÖŞE YAZIYORDU

Vekaleten Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliğine atanam Arif Kızılyalın otuz yılı aşkın süredir gazetede çalışıyor.

Uzun yıllar Cumhuriyet’in spor müdürlüğünü yapan Kızılyalın. birkaç yıldır sadece spor sayfasında köşe yazıyordu.

Kızılyalın, 2018 yılındaki yerel seçimlerde CHP’den Kadıköy Belediye Meclisi üyesi seçildi.

8 GAZETECİ İŞTEN ÇIKARTILDI

Cumhuriyet gazetesi ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) hemen ardından 8 gazeteci işten çıkarıldı.

Gazetede 8 sendika üyesi gazetecinin işine 'ekonomik problemler' gerekçe gösterilerek son verilmişti. Küçükkaya ekibinin kendinden habersiz şekilde işten çıkarıldığını söylemiş, işten çıkarılan arkadaşları dönene kadar onlara destek vereceğini belirtmişti.

Cumhuriyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Spor Müdürü Sami Gürel, Düzeltme Servisi Şefi Rüya Özkalkan, Cumhuriyet Pazar Sorumlusu Hilal Köse, muhabirler, Tuğba Özer, Ece Piroğlu, Vedat Arık ve arşiv çalışanı Mahmut Gündüz işten çıkartılmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 5 Aralık tarihli künyesi:

Cumhriyet Gazetesi'nin 30 Kasım tarihli künyesi: