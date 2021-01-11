Cumhuriyet Gazetesi yine tekzip yedi

Cumhuriyet Gazetesi'nin, “Cendere” isimli kitapta anlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asılsız ithamların olduğu yalan haberine ilişkin tekzip yayınlamak zorunda kaldı.

Cumhuriyet Gazetisi'nin, OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun “Cendere” isimli kitabında anlatılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerçeği yansıtmayan ithamlar barındıran haberine ilişkin yasal işlem başlatılmıştı.

Yalan haber üzere başlatılan davaya ilişkin karar belli oldu. Karar ile Cumhuriyet Gazetesi tekzip yayınlamak zorunda kaldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetin bugünkü manşeti çok anlamlı. Yok öyle yalan ve iftiralar yazıp insanları zan altında bırakmak. Mahkeme kararıyla yalan ve iftiranız tescillendi..."