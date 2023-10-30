Cumhuriyet Bayramı’nda skandal görüntüler!
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Antalya TED Koleji’nde düzenlenen tören, tepki topladı. Sosyal medyada tepki toplayan törene ilişkin görüntülere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı.
İnanılmaz olay, Antalya’da gerçekleşti. Çocuklara Yoga yaptırmasıyla daha önce de gündeme gelen Antalya TED Koleji’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen törende, CHP propagandasını yapan okul yönetimi büyük tepki toplandı.
Cumhuriyet Bayramı törenlerini politik arena olarak kullanan okulda çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Antalya Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet, AK Parti, MHP ve Cumhuriyetin 100.Yılı’na yönelik iftiralarda bulunan öğretmene ilişkin konuşmaların incelemeye alındığı öğrenildi.
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