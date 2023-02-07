AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak afet için görevli!

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edildi!

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yapacak arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti.

Bölgeye giden uçaklarda kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenleri yer alıyor.

Uçaklarla personelin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak.

Uçakların dönüşte bölgedeki yaralıları Ankara'ya taşıyacağı öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da deprem!
Enkazdan 47 kişi kurtarıldı
Erdoğan: "912 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Afet bölgesinde son durum
Depremin yaşandığı 10 ilde okullar 1 hafta tatil!
10 ilde OHAL kararı!
Depremde tablo ağırlaşıyor: 284 can kaybı!