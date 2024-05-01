Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Afetler, siyasi ve ekonomik meseleler görüşüldü

Buna göre, Kurul üyeleri toplantıda, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreç, Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meseleler, karşı karşıya kalınan bölgesel ve küresel tüm sınamalar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Yeni anayasa

Türkiye’de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmeler ile özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı; Türkiye’nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı.

"Seçimsiz 4 yıl, büyük fırsatlar barındırıyor"

Kurul toplantısında, Türkiye’nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfının siyaset, yönetim, dış politika ve diğer alanlar için fırsatlar barındırdığı; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda bu sürenin etkin bir biçimde kullanılmasının önemi vurgulandı.

Eğitimde yeni dönemi başlatacak “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile ilgili kurul üyeleri değerlendirmelerini de paylaştı.

Toplantıda ayrıca asrın felaketinden etkilenen illerde yapılan imar ve inşa faaliyetleri, atılan adımlar değerlendirildi.

Türkiye’yi ilgilendiren birçok başlığın ele alındığı toplantıda kurul üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdi.

Erdoğan: "Ekonomide müspet sonuçlar görülecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıda, dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını, olağanüstü bir durum olmazsa 2024’ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağını vurguladı.