AjansHaber.com.tr Gündem Önemli atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda önemli atamalar

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişliğine Mehmet Konca atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Recep Güner görevinden alındı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Üyeliğine Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü’ne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü’ne Esra Güler, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne Nebi Çelik, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aydın, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı’na Çağatay Emrah Öngüt atandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Balıkesir Belediyesi'nde en düşük ücret 5500 lira
Dolar'da günün ilk rakamları
İYİ Parti' 'Semra Güzel' kararını açıkladı
Turkovac aşısının etkinlik oranı ne?
Banka müdürü zimmete para geçirdi
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk
Görüntüler tepki çekmişti: Görevden alındılar