Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ''S-400'ler İncirlik''te iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400'lerin İncirlik'e taşındığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

ABD'den F-16 talebine ilişkin de konuşan Kalın, birinci tercihin F-35 programı içinde bulunmak olduğunu belirtti.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''ASLI ASTARI YOK''

S-400'LER İNCİRLİK'TE İDDİASI

''Bu haberin aslı astarı yok. Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor.

ABD İLE ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

Cumhurbaşkanımız, Biden ile iyi bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda en kısa zamanda kurulacak. Dostları çoğaltarak bir dış politika izliyoruz.

''BİRİNCİ TERCİHİMİZ F-35 PROGRAMI İÇİNDE BULUNMAKTIR''

ABD'DEN F-16 TALEBİ

Şu anda teknik olarak çalışılması gereken konular var. Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır. F-35 sorunu çözülemiyorsa F-16'lar üzerinden telafi edilebilir. Umarım kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler.

SURİYE'DE YENİ HAREKAT OLUR MU?

Cumhurbaşkanımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyor. Bunun hesapları yapılır. Biz zaten Suriye'de sahadayız. Tezkere yenilendi. İhtiyaç çerçevesinde bunun hesabı TSK tarafından yapılır.

UKRAYNA'YA SİHA SATIŞI

Dışişleri Bakanımız, Rus mevkidaşı ile de görüştü. Bölgede Ukrayna ile Rusya arasında gerilim yaşanmasını arzu etmiyoruz. Rus tarafı ile de Ukrayna tarafı ile de temas halindeyiz. Mevcut gerilimin de sona ermesini istiyoruz. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen herhangi bir sorumluluk olduğunda elbette bu rolü oynamak isteriz, bu sürece katkı vermek isteriz.''