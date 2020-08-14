AjansHaber.com.tr Gündem Kalın: Filistin'e ihanet edenleri tarih yazacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'İsrail-BAE anlaşması'na tepki

Kalın, sosyal medya paylaşımında, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan anlaşmaya tepki göstererek, tarihin Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını yazacağını belirtti.

Kalın, Twitter'dan, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

 


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Filistin halkına ve davasına ihanet edenlerin hüsranını tarih elbette yazacaktır." ifadesini kullandı.

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