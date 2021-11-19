AjansHaber.com.tr Gündem Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik, ilişkiler, savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Afganistan’daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya’daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ’da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Roma’daki G20 Zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hamit ve Halil Altıntop kardeşlerin davasında
AK Parti'den ''asgari ücret'' açıklaması
Eski askerlere kapıyı polis açtı
Hasan Dağı'nda volkanik hareketlenme başladı
Küçük Müslüme'den acı haber
Samuray kılıçlı katilin annesinden kritik karar
Cinsel istismara uğradığını itiraf etti