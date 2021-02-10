Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International'da Becky Anderson'a Türk-Amerikan ilişkileri beklentilerini değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye ile ilgili son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı olumsuz açıklamalarının seçim kampanya dönemine ait olduğuna dikkati çeken Kalın, "Kendisi Türkiye'yi ve Türk siyasetini tanıyor. Söz konusu (önceki) açıklamaları uygunsuzdu, bunları reddettik, (Türkiye ile ilgili) söyleminin tonunu ve akışı değiştirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Kalın, Biden'ın ekibinin tecrübeli profesyonellerden oluştuğuna ve bu kişilerin Türkiye'yi tanıdığına işaret ederek şunları söyledi:

"Özellikle Suriye'den Irak'a, Libya'dan Kafkasya'ya ve Körfez ülkelerine kadar bugünkü meydan okumaları göz önüne aldığınızda onların (Biden'ın ekibi) Türkiye'nin stratejik önemini ve değerini ilişkinin merkezine koyacaklarına inanıyorum. İnanıyorum ki onlar Türkiye ile çok olumlu bir ilişkiye hazırlar."

"Joe Biden yönetimi ile Donald Trump yönetiminden daha iyi bir ilişki bekliyor musunuz?" şeklindeki soruya da yanıt veren Kalın, Trump'ın Türkiye'nin dostu olduğunu ve Türkiye'yi dost olarak gördüğünü her zaman açıkça dile getirdiğini hatırlattı.

"İlişkimiz karşılıklı egemenliklerimizin tanınmasına dayandığı sürece iyi bir ilişkimizin olacağına inanıyoruz"

Kalın, "Biden yönetimine gelince, ilişkimiz saygı, ortak çıkar ve karşılıklı egemenliklerimizin tanınmasına dayandığı sürece iyi bir ilişkimizin olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Biden'ın daha önce başkan yardımcısı olarak 4 kez Türkiye'ye geldiğini ve bu tecrübeyi başkan olarak değerlendireceğine inandığını kaydeden Kalın, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Patriot ya da bir başka NATO müttefikinden başka bir savunma sisteminin satın alınması konusunda Türkiye'nin görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Bunu yapmaya hazırız, tam iş birliğine hazırız. Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz. Kendisi Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı tanıyor."