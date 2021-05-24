Cumhurbaşkanlığı savaşı erken başladı

Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısı şöyle;

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıl var ama muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi erken başladı. Atletizm deyimiyle yorumlayacak olursak son 6 ay içerisinde attığı deparla Kılıçdaroğlu göğüs farkıyla öne geçti.

SEÇİLDİĞİM ZAMAN

Daha önce parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını ifade eden ve millet ittifakının ortak aday çıkarması tezinde ısrar eden Kılıçdaroğlu, bir süredir cumhurbaşkanı adaylığı sinyalini veriyordu. Twitch yayıncısı Jahrein’in programında ise “Seçildiğim zaman” diyerek adaylığını ilan etti.

KILIÇDAROĞLU NEDEN TWITCH YAYININI SEÇTİ

Kılıçdaroğlu bu denli önemli bir açıklamayı neden bir Twitch yayınında yaptı? Çünkü Kılıçdaroğlu, hedef kitle olarak Z kuşağını seçti. Bir süredir onlara yönelik mesajlar veriyor. Bayram öncesi evde Selvi Hanım’la birlikte börek açmalar, mutfaktan yapılan video yayınları hep gençlere mesaj. Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinin kaderini ilk kez oy kullanacak olan genç seçmenin belirleyeceğini düşünüyor.

MECLİS’TEKİ LAF ATMAYLA BAŞLADI

Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin “Cumhurbaşkanı adayı ol” şeklindeki sataşmaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye karşılık vermişti. 7 Aralık 2020 günü Meclis’te verdiği yanıtla Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci başladı.

Kılıçdaroğlu’na yönelik imaj çalışması için kollar sıvandı. Bir sosyal medya ekibi kuruldu. Ardından dinazorlu yayınlar, börek açmalı videolar gelmeye başladı.

CHP’DEKİ MÜCADELE

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP’de ciddi bir mücadele yaşanıyor. Bir grup Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için çalışıyor. Ama karşı grup ise Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağını belirtiyor. Onların adayı Ekrem İmamoğlu. Ancak bu mücadele henüz günyüzüne çıkmış değil. Karar anı yaklaştıkça bir bilek güreşi yaşanması kaçırılmaz.

​ANKET SAVAŞI

Henüz mücadele anketler üzerinden yürüyor. En son MetroPOLL’ün anketinde vardı. Dört isim soruluyor, Erdoğan’ın karşısına aday olursa Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener kazanıyor ama tek bir kaybeden var o da Kılıçdaroğlu. Diğer kamuoyu araştırmalarında da İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun önünde çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU NEDEN İSTİYOR

1- Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı oldu ama kazanamadı. Fakat döndü CHP’nin başına geçmek istedi.

2- Ekrem İmamoğlu aday olur da kazanamazsa CHP’ye genel başkan adayı olmak isteyeceğine kuşku yok.

İKİ NEDEN DAHA VAR

1- Kılıçdaroğlu aday olacağı mesajını giderek daha güçlü bir şekilde vererek, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener’e “Cumhurbaşkanlığı denkleminde ben de varım. Bensiz hesap yapmayın” demek istiyor. Cumhurbaşkanı adaylığının belirleneceği nihai karar öncesinde elini güçlendiriyor.

2- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olduğu takdirde 25 yıl sonra kazanılan İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesi endişesini taşıyor. İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına değil, belediye başkanlığına odaklanmasını istiyor.

AKŞENER NE DİYECEK?

2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ün ortak aday formülünün suya düşmesini sağlayan Meral Akşener, bu kez Kılıçdaroğlu’nun aksine aday olmayacağı ve ortak aday formülünün önünü tıkamayacağı konusunda sinyaller veriyor. Ancak İYİ Parti Meral Akşener’in ortak cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN KADERİ AKŞENER’İN ELİNDE

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şimdiye kadar renk vermeyen Meral Akşener ise ortak aday olmadığı takdirde ortak aday olacak ismi belirlemek istiyor. Yani “Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde” diyebiliriz.

Akşener’in kendisi aday olmasa da Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı desteklemesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’un ortak adaylığı konusunda Akşener’in tercihi belirleyici olacak. İYİ Parti lideri, millet ittifakı içinde altın hisseyi elinde bulunduruyor.

MİTHAT SANCAR’IN ÖNERİSİ

- Muhalefet Erdoğan’ı devirmek için umudunu HDP’ye bağlamış durumda. İstanbul seçimleri HDP’nin desteğiyle kazanıldı.

2014 ve 2018 seçimlerinde Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı gösteren HDP’de ise bu kez aday çıkarmama ve muhalefetin ortak adayını destekleme eğilimi ağır basıyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Erdoğan’ın karşısına ilk turda ortak aday çıkarılmasını önerdi, “Meclis seçimleri için millet ittifakına katılmayı kesinlikle düşünmüyoruz ama muhalefete teklifimiz şu: Gelin cumhurbaşkanı adayını ortak çıkaralım. Tek şartımız her kesimden oy alabilecek en geniş tabanlı isim olması” teklifini getirdi.

KILIÇDAROĞLU’NA BIRAKILMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı uğruna bu ülkede darbeler yapıldı, muhtıralar verildi, 28 Şubat’ın post-modern darbe süreci de 367 kararı da Cumhuriyet mitingleri de Gezi olayları da 17-25 Aralık operasyonu da hep bu amaca dönüktü. Emekli amirallerin bildirisiyle başlatılmak istenen süreç de yine 2023 seçimlerine dönük. 2023’te Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen iradenin bu işi Kılıçdaroğlu’nun inisiyatifine bırakacağını düşünmeyin.

İSTANBUL MODELİ

2018 seçimlerinde millet ittifakını kurmayı başaran irade yerel seçimlerde de İstanbul modeliyle sonuç almayı başardı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilirken, “Bu iş Kılıçdaroğlu’na bırakılmayacak kadar ciddi bir iş. Erdoğan’ın karşısına kazanacak bir adayla çıkmak zorundayız” değerlendirmesi yapılıyor. Bunun için İstanbul modeli öneriliyor. HDP’nin aday çıkarmayıp, Ekrem İmamoğlu’nu desteklediği model.

EKREM İMAMOĞLU’NUN HDP YATIRIMI

Ekrem İmamoğlu’nun seçildikten sonra ilk ziyaretini kayyum atanan HDP’li belediyelere yaptığını, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Meral Akşener’i etiketleyip tweet attığını, Buldan’la birlikte fidan diktiğini hatırladınız mı?

Ekrem İmamoğlu, HDP‘ye yatırım yapıyor. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde kolay kolay teslim olmayacağı anlaşılıyor.

AKŞENER’E ÇİRKİN BENZETME

1- Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Filistinli çocukların kasabı Netanyahu’ya benzetmesine ilk tepki gösterenlerden biriydim. Bu benzetme başta Akşener’e yakışmadı.

2- Akşener’in böylesine tehlikeli bir benzetme yaptıktan sonra Erdoğan’ın memleketi Rize’ye gitmesi ise yanlıştı.

3- Kendisine soru soran Havva Teyze’ye yanıt vermek yerine tepki göstermesi yanlıştı.

4- İkizdere ilçesini ziyareti sırasında Akşener’in heyetinde yer alanların, kendilerine tepki gösteren ilçe sakinlerine saldırması yanlıştı.

5- Akşener gelmeden önce “öldürün” diye mesaj atılması tehlikeliydi.

6- Rizeliler, eşi de Rizeli olan, “gelinleri” Akşener’e karşı daha misafirperver davranabilirlerdi.

7- Aziz Üstel’in Akşener’le ilgili “Manukyan” benzetmesi ise tek kelime ile çirkinliktir, çirkinlik ötesidir. Ayıptır, günahtır.

Hürriyet