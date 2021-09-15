Cumhurbaşkanlığı sarayında kavga ettiler

BBC'nin üst düzey bir Taliban yetkilisine dayandırdığı haberine göre, cumhurbaşkanlığı sarayında yeni hükümetin oluşturulması planlanan toplantıda kavga çıktı. Taliban'ın önde gelen liderlerinden olan ve geçici hükümette başbakan yardımcılığına getirilen Molla Abdulgani Birader'in geçici hükümetin yapısı ve yol haritasından memnun olmadığı öğrenildi.

Birader - Hakkani çatışması

Taliban'ın diplomasiye ve ikili ilişkilere ağırlık vermesi gerektiğini savunan Birader'le, Taliban'ın daha sert ve savaşçı bir politika izlemesi gerektiğini savunan, Mülteciler Bakanlığı vekilliğine getirtilen Halil El-Rahman Hakkani arasında sert bir tartışma çıktığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı sarayında kavga

BBC'ye göre, Birader ve Hakkani'nin destekçileri, ikilinin tartışması esnasında cumhurbaşkanlığı sarayında kavga etti. Olayın ardından Birader'in Kabil'den ayrılarak Kandahar'a gittiği öğrenildi.

Birader'in hayatından endişe ediliyor

Yaşananların kamuoyuna sızmasının ardından, Afgan sosyal medya hesaplarında, bir süredir kamuoyu karşısına çıkmayan Birader'in hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı. Birader, ABD ve diğer ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkiler nedeniyle geçici hükümette ön plana çıkmıştı. Birader'in kurulan geçici hükümete öncülük etmesi bekleniyordu ancak Birader, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan'ın yardımcılığına getirilmişti.