Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sahiplerine verdi.
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