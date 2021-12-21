Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni sahiplerine verdi.