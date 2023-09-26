Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Beştepe'deki toplantıda emekliye yapılacak zammın yanı sıra ekonomide yol haritası ve öğrencilere vergisiz telefon konuları da ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Beştepe'deki toplantıda emekliye yapılacak zammın yanı sıra ekonomide yol haritası ve öğrencilere vergisiz telefon konuları da ele alınacak.
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