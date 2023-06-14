Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.30'da başladı.

Kabine gündemi

Yeni Kabine'nin ikinci toplantısında ekonomik gelişmeler gündemde olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.

Asgari ücrete yapılacak ara zammında toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.