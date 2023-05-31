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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da toplanacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

Beştepe'deki kabine toplantısı saat 15.30'da başlayacak.

Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

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