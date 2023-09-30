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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "iletişim uzman yardımcısı" alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alınacak.

Sınav başvurusu, 16 ile 27 Ekim arasında Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi ANKUZEF (ASYM) "http://asym.ankara.edu.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Ön eleme yazılı sınavı, 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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