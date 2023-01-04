Cumhurbaşkanlarımızın tarihe geçen sözleri!
Cumhurbaşkanlarımızın tarihe geçen sözlerini sizin için derledik. İşte o sözler..
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
Yurtta sulh, cihanda sulh.
Ne mutlu "Türküm" diyene.
1 12
Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.
Gerekirse yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de orada yerini bulur.
Sizi aç bıraktım ama babasız bırakmadım.
2 12
Bir milletin adaletinin en emin sığınağı, hâkimlerin pak vicdanlarıdır.
3 12
Garp kafasıyla araba yaptık , şark kafasıyla benzin koymayı unuttuk.
4 12