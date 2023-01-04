Cumhurbaşkanlarımızın tarihe geçen sözleri!

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Ne mutlu "Türküm" diyene.