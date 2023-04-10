Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tek hedefleri Erdoğan'ı indirmek"

Oktay, AK Parti 28. Dönem Ankara milletvekili adayları ile partinin il başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, gerek AK Parti gerek Cumhur ittifakı olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını ve milletin hizmetinde olduklarını söyledi.

Toplantıda, tüm plan ve programları seçime dönük olarak gözden geçirdiklerini ve artık sahaya çıktıklarını belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Şunu çok net bir şekilde milletimiz de görüyor, tüm içerideki ve dışarıdaki güçler Cumhurbaşkanı'mıza karşı bir birlik oluşturmuş durumdalar, tek hedefleri Erdoğan'ı indirmek. Sonrasında ne olacak? Sonrasında ne olacağı ile alakalı da çok net açıkladılar zaten. Bunu Kandilin dağından da açıkladılar, FETÖ'nün merkezinden de açıkladılar, okyanus ötesi yerlerden de açıkladılar. Ama biz şunu çok net bir şekilde de söylüyoruz. Bunları altılı, yedili masaya zorla oturttular. Masadan kalkanları da 24 saat içerisinde oturttular."

Oktay, Ankara milletvekili adaylarının gerçekleri millete anlatmak için gece gündüz koşturacağını dile getirerek, 14 Mayıs akşamı milletin ferasetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni bir balkon konuşması yaptırmayı, Meclis çoğunluğunu milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasına vermeyi ve Ankara milletvekili sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ankara'nın marka değerini artıracak mega projelere odaklanarak kenti dünya başkentleriyle yarışır hale getireceklerini kaydeden Oktay, il geneli ve ilçe projeleriyle Türk milletinin karşısına çıkacaklarını söyledi.

"Son 20 yılda 100 yıldan fazla işler yaptık tüm sektörlerde"

Oktay, Türkiye Yüzyılı'na girildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda 100 yıldan fazla işler yaptık tüm sektörlerde, savunma sanayinde... Bunu bütün milletimiz görüyor. Kısmet olursa zaten uçak gemimizi hizmete alıyor olacağız ama tüm alanlarda, enerjide bunu yaptık. Ulaşımda bunu yaptık. Sağlıkta bunu yaptık. Koca bir pandemi atlattık ve sağlıktaki muhalefetin eleştirdiği hastanelerle hiçbir sorun yaşamadan hamdolsun dünyaya örnek olacak şekilde de bunun üstesinden geldik. Çok büyük bir deprem yaşadık. Üç haftada akut dönemi geride bıraktık ve şimdi şehirlerimizi hep birlikte ayağa kaldırıyoruz. Her sektörde turizminde de aynıdır ve diğer alanlarda da bu aynıdır, bunu tek tek milletimize anlatacağız. Bu altyapının üzerine de Türkiye Yüzyılı'nı nasıl inşa edeceğimizi, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde nasıl birlikte inşa edeceğimizi Ankara'ya ve tüm Türkiye'ye birlikte anlatacağız."

Oktay, son derece dostane ve samimi bir ortamda, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sahada yer aldıklarını belirterek, "Buradan Ankara'ya ve Türkiye'ye bunu, bu hedeflerimizi ilan ediyoruz. Ankara ile birlikte tüm Türkiye'ye hayırlı olsun." dedi.

"Ankara'yı inşallah Türkiye Yüzyılı'nda birlikte inşa edeceğiz"

Ankara'da 30 Nisan'da miting yapacaklarını ve bunun hazırlıklarına başladıklarını aktaran Oktay, "Bunu da yine Ankaralı hemşehrilerimizle tek tek paylaşacağız, anlatacağız. Hasbihal edeceğiz, kucaklaşacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız. Dertlerini dinleyeceğiz. Birlikte dertleneceğiz, birlikte sevineceği. Ankara'yı inşallah Türkiye Yüzyılı'nda birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda İnşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Oktay ve beraberindekiler, Eskişehir yolu ile Balgat'ta bulunan seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret etti.

Toplantıya, AK Parti'nin Ankara milletvekili adayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Tuğrul Türkeş, Jülide Sarıeroğlu, Ömer İleri, Ahmet Çotuk, Lütfiye Selva Çam ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.