Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kapalı Maraş'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'deki ziyaretleri kapsamında, Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra halkın kullanımına açılan bölümünde incelemelerde bulundu.

Burada vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Oktay, çocukları da severek hediye verdi.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin kapalı tutuluğunu anımsatarak, "Buradaki binaların halini düşünün, farelerin yurdu olmuş koca bir şehir. Buna gönül razı olmaz artık. Bu çocukların geleceği olsun burası, yani herkesin ekmeğini, işini bulacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de çocukların, gençlerin geleceği olan bir yere dönüşsün. Barışın da teminatı olsun." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aldığı kararın da bu olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin de desteklediği karar sonuna kadar budur. Herkesin mülkiyet hakkına da saygı gösterecek şekilde, herkes burada geleceğini, ekmeğini bulsun. O kadar büyütülecek bir olay değil, son derece basit. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zaten toprağı, kendi egemenlik alanı içerisinde, kendi hakimiyet alanı içerisinde kendi kararı ile kapattığı bir yer. Dolayısıyla şimdi çocuklarına, gençlerine açtığı hemen yanı başındaki insanlara açtığı tekrardan ekonomiye kazandırmaya çalıştığı bir şey. Hep beraber canlandıralım burayı. Herkesin geleceği olsun, Kıbrıs'ın geleceği olsun."

Oktay, kapalı kalmasının bir iyi niyet göstergesi olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle öyledir. Tamamen bir iyi niyet göstergesi ve bütün bu barış görüşmeleri çerçevesinde bugüne kadar tek taraflı bir iyi niyet göstergesinin sonucudur bu. Dolayısıyla 46 yıl bir iyi niyet göstergesi için zannediyorum gereğinden çok fazla bir süre. Böyle bir ekonomik değerin, bu çocukların geleceğinden çalınması ne hakka ne hakkaniyete ne hukuka ne de uluslararası hukuka uygun değildir. Dolayısıyla inşallah güzel olacak. Bu çocukların geleceğini görüyoruz, burada. Tekrar hayırlı olsun."

Oktay'dan KKTC Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan Acil Durum Hastanesi'nin inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Oktay, hastanede bulunan ve kısa süre önce faaliyete giren PCR testi merkezine de ziyarette bulundu.

İnşasına ağustosta başlanan hastanenin kısa sürede hizmete girmesi bekleniyor.

İnceleme sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Oktay, yapımı süren hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Oktay, salgın döneminde KKTC'deki vatandaşlara Türkiye'den her türlü desteğin verilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine net talimatları ve bu konuda yakın takibi olduğunu kaydetti.

Oktay, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hareketlendiği dönemde de, çok hızlı bir şekilde İstanbul ve diğer yerlerde yaptığımız gibi çok hızlı hastane inşaatını burada yapmak istedik. Dolayısıyla salgınla alakalı Kıbrıs Türkü'nün zerre kadar bir endişesi olmasın istedik. Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelede hangi imkanımız varsa, bu, Kıbrıs Türkü kardeşimizin bütün her şeyi ile hizmetindedir. Henüz 2 ay olmamış bir inşaatın önündeyiz, muhteşem bir eser çıktı ortaya." dedi.

Hastanenin maksimum 10 güne kadar açılışa hazır hale geleceğini kaydeden Oktay, acil durum hastanesinin KKTC ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını diledi.

"İnşallah hiç kimsenin buraya ihtiyacı olmaz, hiç Kovid-19 salgını olmaz ama olursa da hazırız." diyen Oktay, KKTC'de Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda olan tüm hastalarla ilgili, ambulans uçaklar da dahil, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü kardeşlerinin hizmetinde olduğunu kaydetti.

"Asla ve asla yalnız değilsiniz"

Oktay, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ne varsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına verdiğimiz hizmetlerin tamamı sizin (KKTC) de burada hizmetinizdedir. Rahat olun, asla ve asla yalnız değilsiniz. Yürekler tek atsın yeter ki, biz bir ve beraber olalım, sonrası hiç kimse ve hiçbir sıkıntı ne bizim bileğimizi bükebilir ne de bizi endişeye sevk edebilir. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım ve dayanışma içerisinde olalım, ki hamd olsun öyleyiz."

Oktay'a ziyareti sırasında, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile beraberindeki heyet de eşlik etti.

100 yatak ve 24 yoğun bakım kapasitesi

Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere, toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanenin bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin bulunduğu görüntüleme merkezi de olacak.