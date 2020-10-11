Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ermenistan insanlık suçu işlemektedir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmediğine dikkati çekerek, "Yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 11, 2020
Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır.
Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 🇹🇷🇦🇿
Yorumlar