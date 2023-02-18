Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu vebal onlara yeter!

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Bazı kendilerini bilmezler buradan hala siyaset devşirmenin peşinde. Hiç yüzleri kızarmadan dezenformasyon bilgilerini yayacak şekilde hala bu kadar yüzsüzleşebiliyorlar. Burada ter döken her bir kardeşimizin vebali üzerlerine olsun.

Çalışmalarımızda ümit ve umudun devam etmesi, sayı azalsa da biz son derece dikkatli davranıyoruz. Son ana kadar devam ediyoruz. Bunlar da tamamlandıktan sonra bu defa yine çok dikkatli olarak kaybedilen vatandaşlarımızın olduğunu bilerek enkazlar kaldırılacak.

Bazı iddialar var, ilk günden itibaren açıklamış olmamıza rağmen, biz Cumhurbaşkanımız olmak üzere buradaydık. Buradan çok acil bir şekilde görevlendirmeler yaptı. Bakanlarımız bölgede yerlerini aldı. TSK'nın polisimizin jandarmamızın görevinin başında olduğunu ifade etmemiş olmamıza rağmen bizi savunmaya çekmek isteyenler var, biz onların seviyesine düşmeyeceğiz.

''Komutan Talimat verdi savaştayız!''

İlk gün hava şartlarının helikopterin havalanmasına müsaade etmesine izin vermediğini açıklamıştık. Bir komutanımız 4 helikopteri sahaya sürüyor. Helikopterler gidemiyor geliyor fakat komutanımız şu talimatı veriyor: Savaştayız arkadaşlar gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz! Bu kadar net talimat veren ve bu kadar ölüme yardıma giden güvenlik güçlerine dil uzatan haysiyetsizlere de bunu ithaf etmek isterim. Yüzlerce binlerce isimsiz kahramanımız var.

''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası

Hasar tespit çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Şuan itibariyle toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda, bunun 105 bini yıkılmış, yıkılacak yada ağır hasarlı konumdadır. Bu binaların yüzde 49'u hasarsız.

'Evim Yuvan Olsun' kampanyası ile hayırseverler, evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabilecek.

6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir

Hane başı zarar gören depremzedelere 10 bin lira ödeme yapılacak aile başı. Bu destek hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre verilecek. Yıkık, acil yıkılacak, büyük hasarlı, orta hasarlı ya da az hasarlı olan konutlarda oturanlara yöneliktir bu yardım. Hasarsız olanlara yönelik değil. Ödemeler AFAD tarafından yapılmakta. Çevre Bakanlığı'nın hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre yapılmakta."

Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir