Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu hafta 20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'ye uygulanan haksız ambargoları sineye çekmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.