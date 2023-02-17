Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Böyle bir şey söz konusu değildir

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

(Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiası) Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz.

Refakatsiz çocuklarla uzaktan yakından alakası olmayan isimlerin sadece marka görünümlü posterlerle veya birkaç kişinin biraraya gelip yaptığı gösterilerle devletin kayıtsız kaldığı şeklindeki dedikoduya müsaade etmeyiz. Çocuklar için ne yapsak azdır, bir tanesini bile mağdur etmeyiz, hiç kimseye muhtaç etmeyiz. Aile Bakanlığımız her bir çocuğun takipçisidir, Sağlık Bakanlığımız aynı şekilde.

Şu anda 1589'dur refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Ailelerine teslim edeni 953'dür. Aynı şekilde Aile Bakanlığımız da takibini yapıyor. Sevgi Evleri gibi çocuk birimlerimiz var. 80 çocuk orada. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız.

Çocuklarımızla alakalı son durum budur. Şunu net bir şekilde Aile Bakanlığımızı da talimatlandırılmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, duygu yükümüz her birimiz en üst seviyede. Ailelerimizden Allah razı olsun diyorum. Çok yoğun şekilde çocukları yanlarına almak istiyor. Ama biz bu olayın sıcaklığında çocuklarımızı ailelere teslim etmekten önce, ailelerin kimliği, geçmişi, geleceği ve çocuğumuzun güven içerisinde olacağı noktasında araştırmaları yapıp, emin olduktan sonra verilebilir. Aile Bakanlığımızın yürüttüğü çalışma bu çerçevedir.

Hasar tespit çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 11 ilde tamamında sahadalar. Şimdi Sivas Gürün de var çalışma sahamızda. Çok yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bu binalarda 2 milyon 576 917 daire bulunmaktadır. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda.

Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir.

Geçici barınma kısmına ağırlık veriyoruz. Tahliye süreci devam ediyor. 375 bin kişi tahliye edilmiş durumda. Çalışmalarımız afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de yoğunlaşmış durumda.

Ayrıntılar geliyor...