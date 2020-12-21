Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi düzenleniyor. Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuştuğu sırada bir anda fenalaştı. Oktay'ın fenalaşmasının ardından programa ara verildi.

Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Oktay, önce kelimeleri birbirine karıştırdı ardından da yutkundu.

Birkaç saniye nefeslenen Oktay, konuşmasına devam etmek istedi ancak yapamadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan doktorlar Oktay'a müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dakikalar sonra kürsüye döndü. Açıklamasında ise, 'uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum. Anlayışınız için teşekkür ediyorum' dedi.