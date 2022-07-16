Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta hizmete açılan Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu.

Çeşitli programlara katılmak için helikopterle Çekerek ilçesine gelen Oktay, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yozgat Valisi Ziya Polat ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Çekerek Bilim Merkezi'ni gezdi. Oktay, Mandal'dan bilim merkeziyle ilgili bilgi aldı. Bilim atölyelerini tek tek gezen Oktay, atölyelerde çalışma yapan öğrenci ve eğitimcilerle sohbet etti.

Oktay'a AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer eşlik etti.