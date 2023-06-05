Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nda devir teslim!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından devir teslim törenleri devam ediyor. Bugün Fuat Oktay, görevini Cevdet Yılmaz'a devretti.

Fuat Oktay, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir seçim gerçekleştirdik. Hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'nda açık farkla milletimizin teveccühüne nail olduk. Milletimiz kararını istikrardan yana kullandı. Artık önümüzde yeni bir süreç var. Şerefle yürüttüğüm Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini dostun Cevdet Yılmaz kardeşime devrediyorum" dedi.

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz 5 yılda küresel sınamalardan geçtik. Küresel sorunların üstüne deprem felaketini yaşadık. Hamd olsun tüm zorluklardan alnımızın akıyla çıktık. Genel koordinasyon ve spesifik çalışmaları büyük bir gayretle yerine getirdik. Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun dış temaslarında 159 gün boyunca ifa etmenin onur ve gururunu yaşadım. Yasama ve yürütme arasında işbirliğini güçlendirdik. Bütçe sürecinde koordinasyonu sağladık. Ankara Milletvekili olarak hizmete devam edeceğiz."

Görevi devralan Cevdet Yılmaz da "Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını dostum Fuat Oktay'dan almak benim için onurdur. Son 5 yılda ilgilendiği konuları başlıklarıyla özetledi. Bu bile üstlendiğim sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorumluluğu üstleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz şunları söyledi:

"Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine 'evet' demiştir. Önümüzdeki dönemde yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek devam edeceğini vurgulamak istiyorum. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görevini ifa ettiğim dönemde Sayın Oktay ile teşvik-i mesaimiz olmuştur. Daha önce de birlikte çalışma imkanı olmuştu. Ben kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

Yatırım-istihdam-üretim ve ihracat ile yolumuza devam edeceğiz. Cari açığı sorun olmaktan çıkarmaya çalışacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye önem vereceğiz. Diğer önceliğimizi depremden etkilenen illerimizin inşa ve ihya edilmesi olacak."