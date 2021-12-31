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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar şöyle:

"2022 yılının milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum.

Gelişmiş ülkelerin tesis ettikleri düzenin, insanlığın acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır.

Fahiş fiyat oyunuyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomide tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdik.

Milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi taahhüt ediyoruz.

Yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor."

 

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