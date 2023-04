Erdoğan, 14 köy evini teslim etti! Çiftçilere 10 yeni müjde verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, 10 yeni müjdeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu yılki ramazan ayını 6 Şubat depremlerinin yaralarının gölgesi altında geçirdik. Depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum.



Depremin ardından hemen kolları sıvadık

Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olan bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, tabiatla barışık yaşayarak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi Rabbimizin takdiridir. Son depremlerin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. Gününden itibaren inşaatlara başladık.



Bir yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız



Tespitlerimiz doğrultusunda deprem bölgesinde deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.



Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık yarısının yakının da temelini attık.

Allah'ın izniyle tamamlayacağız



Bölgedeki şehirlerimizin tamamının altyapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri kurarak istihdamı da gözetiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah’ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağız.



İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı hedefliyoruz



Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Riskli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız yarısını da çok uygun şartlı borçlanma imkânı getirdiğimiz bir teklif sunduk. Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla 5 yılda İstanbul’da riskli bina bırakmamayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 10 yeni müjdemizi veriyoruz



Yeni bir model ortaya koyuyoruz



İlk olarak bugün burada ahırı, köy konağı, camisi ve peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi ve pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.



Sıfır faizli kredi

Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz.



Her haneye en az bir asgari ücret



Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz.



Uygun şartlı finansman sağlayacağız



Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız.



Ev sahibi olma imkanı sağlayacağız



Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.



Gıda fiyatlarının dalgalanmasının önüne geçeceğiz



Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz



Sera yatırımlarına desteği artıracağız



Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.



Daha çok gelir elde edilmesini sağlayacağız



Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız.



Et ve süt fiyatları



Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz.



Gübrelerdeki dışa bağımlılık azaltılacak



Tarımsal üretimin en büyük girdisi olarak üre gibi, azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...