Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı

Dün gerçekleşen AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partililere hitap eden Erdoğan'ın gündeminde Yunanistan da vardı.

Atina'nın son dönemde gerginliği artırma yönündeki adımlarına sert eleştirilerde bulunan Erdoğan , "Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez." demişti.

ERDOĞAN'IN İFADELERİ YUNAN BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çılgın Türkler" ifadesine işaret edilerek, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Yunanistan Başbakanı'na inanılmaz bir hamle başlattı." denildi.

"KIBRIS'TA BAŞKA ÇÖZÜM YOLU KALMAMIŞTIR"

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine ilişkin yaptığı değerlendirmeye de dikkat çekti. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e karşı atağa geçtiği belirtilerek, Kıbrıs meselesine ilişkin Erdoğan'ın, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz." açıklamasına yer verildi.

"HADDİNİ BİL"

Konuyla ilgili olarak haberlerde, Erdoğan'ın, Miçotakis'in kendine meydan okuduğunu söylediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ayrıca Yunan başbakana yönelik "Haddini bil" sözleri, Yunanistan'da okurlara aktarıldı.