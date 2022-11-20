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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın , Pençe-Kılıç Hava Harekatı emrini verdiği görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Pençe-Kılıç Hava Harekatı yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.

 

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