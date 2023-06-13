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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretinde Sinan Oğan detayı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde bazı kabine üyelerinin yanı sıra heyette Sinan Oğan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçim zaferinin ardından ilk ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirmişti.

KKTC'nin ardından Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'yü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Sinan Oğan'ın da yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine yönelik olarak paylaşılan görüntülerde Oğan önce Aliyev ile tokalaşmasının ardından daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selamlaştı.

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