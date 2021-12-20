Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolarda sert düşüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurdu.

Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından Döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Dolar, saat 22.36 itibarıyla yaklaşık yüzde 21 düşüşle 13.01 TL, Euro ise aynı dakikalarda yaklaşık yüzde 22'lik azalışla 14.83 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18,3633 seviyesini, Euro ise gün içerisinde en yüksek 20,7508 TL'yi görerek tarihi zirvelerini tazelemişti.