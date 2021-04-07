Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB liderleri kabulünde koltuk krizi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Erdoğan'la görüşmesinde ilginç anlar yaşandı.

Avrupa Birliği protokol sırasında eşit statüde olan Michel ile Von der Leyen'in yaşadığı durum sosyal medyada gündem oldu. Michel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki koltuğa oturduğu, Von der Leyen'in önce ayakta kalıp "Ben nereye oturacağım?" dercesine "Ehhhm" ifadesiyle duruma dikkat çekmeye çalıştı. Bu durumun ardından Ursula von der Leyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturduğu görüldü.

Öte yandan diplomasi dünyası koltuk krizlerine yabancı değil. İşte son zamanlarda yaşanan koltuk krizleri:

İSRAİL İLE ALÇAK KOLTUK KRİZİ YAŞANMIŞTI

13 Ocak 2010 tarihinde İsrail ile Türkiye arasında yaşanmıştı. Koltuk krizine ise o dönemde televizyonda gösterilen Kurtlar Vadisi adlı televizyon dizisinde yer alan bazı sahneler neden olmuştu. Dizinin son yayınlanan bölümünde, İsrail istihbarat servisine ait bir binaya baskın düzenleyen dizinin kahramanı Polat Alemdar, burada Mossad'ın kaçırdığı bir çocuğu kurtardı. Operasyon sırasında bir Mossad ajanını öldüren Alemdar, kendisine yabancı bir ülke toprağında olduğunu ve bunun bir savaş suçu olduğunu anımsatan bir diğer İsrailli ajana da "Yalnızca siz mi savaş suçları işleyeceksiniz" diye çıkıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Danny Ayalon'un, diziyle ilgili olarak ülkesinin tepkisini iletmek üzere Dışişleri'ne davet ettiği Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'ne koyduğu tavır ise gerilimi tırmandıran etken oldu. İsrail basınında yer alan haberlere göre görüşme sırasında Ayalon, Büyükelçi Oğuz Çelikkol'u alçak bir kanepede ağırlayıp kendisi de yüksek bir koltukta otururken, basın mensuplarına İbranice bunun kasten yapılan bir uygulama olduğunu aktardı. Ayrıca Çelikkol'a tokalaşmayı reddeden Ayalon, görüşmenin yapıldığı salondaki masanın üzerinde yalnızca İsrail bayrağı bulunmasını sağladı.

MARDİN'DE BİR KISA KOLTUK KRİZİ DAHA

İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Danny Ayalon ile Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'un alçak koltuk görüntüleri, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmasının ardından o görüntünün bir benzeri de Mardin'de kameralara yansıdı.

26 Aralık 202 tarıhinde kentin idari ve dini temsilcileri, Hazreti İsa'nın doğuş ayini için törenin düzenlendiği bin 400 yıllık Süryani Mor Şimune Kilisesi'ndeydi.Ayin başlamadan önce Mardin Valisi Hasan Duruer, ayini yönetecek Süryani Metropoliti Nuri Saliba Özmen ile görüştü.

Tam da bu sırada küçük bir kriz çıktı. Görüşmenin yapıldığı salonda metropolite ayrılan koltuk, diğer koltuklardan daha büyük ve yüksekti.İddiaya göre daha alçak bir koltukta oturan Vali Hasan Duruer, Süryani cemaati yetkililerini uyardı. Bunun üzerine Metropolit Nuri Saliba Özmen, oturduğu büyük koltuktan kalktı; Vali Duruer'in oturduğu koltuğun yanındaki aynı yükseklik ve büyüklükteki koltuğa geçti.

Yüksek koltuk da tören boyunca boş kaldı.