Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Mersin programına Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemelerle başladı. Ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan, akşam saatlerinde de Mersin'de gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, gençlerle birlikte, AK Parti ile özdeşleşen "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi. Erdoğan'ın baştan sona söylediği şarkının nakarat bölümünde gençler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle geçirdiği keyifli anlar.