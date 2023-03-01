Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da bugün gerçekleşen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından gelen açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında, Yunanistan’da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.
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