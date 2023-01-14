Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Küresel siyaset ve ekonomi sistemi yerinden çatırdıyor

Her alanda asırlık hizmetler kazandırırken milletimizin bu desteğine güvendik. Bu kutlu mücadelede desteği yine sizlerden bekliyoruz. Dünya krizden krize koşuyor. Küresel siyaset ve ekonomi sistemi yerinden çatırdıyor.

İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık.

Türkiye bu dönemde sadece ayakta kalmakla yetinmiyor. İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Sosyal yardımların yelpazesini genişleterek hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor.

Milli meseleler siyaset üstüdür

Rakiplerimiz, hasımlarımız, düşmanlarımız da boş durmuyor, her yolu deniyorlar. İçeriden birileri de maalesef bunların değirmenine su taşıyor. Yatırımda, üretimde, ihracatta, turizmde işler iyi gidiyorsa buna hep birlikte sevinmeliyiz. Milli meseleler siyaset üstüdür, Akdeniz'de Ege'de kazanım sağladıysak buna hep birlikte sahip çıkmalıyız.

Savunma sanayiinde yerlilik yüzde 7'ydi, şimdi yüzde 80

Göreve geldiğimiz zaman savunma sanayiinde yerlilik yüzde 7'ydi, şimdi yüzde 80. Nereden nereye geldik. Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncımızı yapıyoruz. Kızılema'mız da var, seri üretimine başladıktan sonra da bunlar F-16'ının taşıdığı bombayı taşıyacak.

Yunanistan'a gözdağı!

Yunan ne diyor: Bu çılgın Türkler ne yapıyor? İzmir'de denemeler yapıldı ve oradan atılacak bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki 'Ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok.'

İradenize, oyunuza, sandığınıza iyi sahip çıkmanızı istiyorum.

Sizler kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu iyi biliyorsunuz. İradenize, oyunuza, sandığınıza iyi sahip çıkmanızı istiyorum.

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