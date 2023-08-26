Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Malazgirtli vatandaşlarım böyle bir mirasa sahip oldukları için ne kadar gururlansalar azdır. Malazgirt sahip olduğu bu manevi mirasla kalbimizde başka bir yere sahiptir.

Bizi Viyana önlerine götüren zaferler zincirinin çıkış noktası burasıdır.

Malazgirt'teki şu görüntü bize sahip olduğumuz zenginliğin derinliğini hatırlatıyor. Bu topraklar bin yıldır üzerinde dalga dalga yükselen "Ya Allah Bismillah" nidaları ile yankılanıyor.

Türküyle, Selahaddin Eyyübi'siyle, Fatih'iyle ve Gazi Mustafa Kemal'iyle güçlü bir direnişin bu topraklarda yer aldığını görüyoruz.

Sanmayın ki bunların derdi, Kürlerdir, Araplardır. Sanmayın ki bunların gayesi, haktır, demokrasidir, refahtır. Bunların tek derdi, hepimizi kuşatan o kadim köprüyü yıkarak kendilerine alan açmaktır. Asırlardır uğraştıkları halde ulaşamadıkları bu değer için her yolu kullanırlar.

Bakın yüz binler şu anda Malazgirt Ovasında. Bu meydandan tek millet mesajı yükseliyor. Bu meydandan tek bayrak mesajı yükseliyor. Tek vatan mesajı yükseliyor.

Yerel seçim mesajı

İrili ufaklı onlarca beyliğiyle hep ayı vatan davasının peşinden gittik, gidiyoruz. İkinci bin yılın başında aynı heyecanla buradayız. 31 Mart'a hazır mıyız? İllerimizi maalesef bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? Bugün burada gerisinde çok büyük emeklerin, mücadelelerin olduğu vizyondan söz ediyoruz. Eser ve hizmetlerimizle Cumhuriyetimizin kazanımlarını tahkim ettik.

"Mankurtlara rağmen başaracağız"

Birilerini sürekli karamsarlık yaymaya çalışmasına bakmayın. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçilemeyecektir. Her fırsatta ne diyoruz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Mankurtlara rağmen bunu başaracağız.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeniden buluşmak ve kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.