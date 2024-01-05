Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeniden İstanbul' vurgusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

TİSK, 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor. TİSK çalışma barışının temininde kilit roller üstleniyor.

Sıcak çatışmalar, krizler, küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız tarihi rekoru kıymetli görüyoruz. Türkiye kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE TİSK'İN TAVRI

TİSK'in asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı tavır sergiledi. Görüşmeler çalışanlarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde rasyonel olarak yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İşverenin yükünü hafifletmek, işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkararak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.

"İHRACAT REKORU KIRDIK"

Bölgesel çatışma ve küresel ekonomiye rağmen ihracat rekoru kırdık. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. İşçi-işveren ve kamu olarak hep beraber omuz omuza verecek, ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız.

"28 ŞUBAT ANLAYIŞINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Milletimizin arasına nifak tohumları serpilmesine izin vermeyeceğiz. 28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere, ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. 28 Şubat döneminden çok iyi hatırladığımız bu zehirli toksit tartışmaları süratle bırakmak zorundayız. Her kim kutuplaşmayı körüklüyorsa biliniz ki milletimizin iyiliğini düşünmüyordur.

ERDOĞAN'DAN GAZZE MESAJI

Milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize saldırıların yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerini koruma hususundaki kararlığı ve Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur. Çoğu çocuk ve kadın 23 bin masumun katledildiği Gazze'de ülkemiz Filistinli mazlumlardan yana tavır almıştır. İsrail yönetiminin vahşet politikasına karşı tüm dünyada giderek artan tepkilerin gerisinde ülkemizin yürekli duruşunun payı vardır.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARINA AĞIR DARBELER İNDİRİYORUZ"

MİT ve TSK yurt içi ve sınırlarımız ötesinde Türkiye düşmanları ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Şer güçlerin maşalığını yapan terör örgütlerine nefes aldırılmıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİNE ÖVGÜ

Ekonomi yönetimini emanet ettiğimiz arkadaşlarımıza gereken desteği hep verdik, veriyoruz. Bugün de kendilerine ve politikalarına güvenimiz tamdır.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyondaki ivme kaybının etkileri, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir. Hukuk Politikaları Kurulumuz bünyesinde çalışma hayatımıza ilişkin mevzuat dağınıklığının giderilmesine yönelik bir çalışma yapıyoruz.

Bu çerçevede ortaya çıkacak Türk İş Kanunu ile etkinliği ve verimliliği artırabileceğimize inanıyorum.

İSTANBUL İÇİN YENİ MOTTO

Artık bizim mottomuz 'Yeniden İstanbul'

Ülkemizin her alanda nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 21 yılda Cumhuriyet döneminin altın yılları olarak şimdiden tarihe çekmiştir. Çöp çukur çamur. İstanbul buydu, bunlardan İstanbulumuzu kurtararak burada yaptığımız uluslararası bir toplantıda o zaman dediler ki, dünyada İstanbul temiz şehir noktasında bir veya iki numaradır. Bunlar durup dururken olmadı. Süratle çöpten çukurdan çamurdan İstanbulumuzu kurtardık ve ne yazık ki şu anda İstanbul o günlerine yeniden dönmek istiyor. Onun için artık bizim mottomuz Yeniden İstanbul. Buna mecburuz. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmeye mecburuz. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz.