Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı: Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu.

"Atanacak öğretmenlerimizle toplam öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır"

Ataması gerçekleştirilecek 20 bin öğretmeni tebrik ediyorum, görev yerlerinde başarılar diliyorum. Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. 2002'de yaklaşık 500 bin olan öğretmen sayısı 1 milyon 200 binlere yaklaştı. Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim görevimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık.

"Ortalama sınıf mevcudumuz OECD ortalaması civarında"

Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Ortalama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında.

"Eğitimi önceliklerimizin başına aldık"

Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış ve yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Eğitimi önceliklerimizin başına aldık. Eğitime ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlarımız arasında ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı bilfiil hayata geçirdik.

"Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık"

Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa Birliği'nin bu konudaki raporuna göre Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında. Türkiye'deki öğretmenler en az stres yaşayan öğretmenlerin başındadır.

"Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız"

Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur öğretmenlerdir. Kendinizi sürekli olarak geliştirmeniz şarttır. Gerekli tüm tedbirleri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarla buluşturacağız. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız. Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı.İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve öğretmen adayları katıldı.

Törende Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hilye-i şerif tablosu takdim etti.