Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 12, 2020

Erdoğan, iletisinde, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.