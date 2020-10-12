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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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