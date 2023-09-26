Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversiteli gençlere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle gençlere yönelik müjdelerini bir bir sıraladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Dış politika kulvarında yoğun bir programımız vardı.

Orta Vadeli Program

Orta Vadeli Program'ın âdeta tamamlayıcısı niteliğindeki 12'nci Kalkınma Planı'nı ve Hükûmet Programı'nı yakında milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunacağız. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça inşallah yatırım rakamlarının daha da yükseldiğini göreceğiz. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Dış politika kulvarında yoğun bir programımız vardı. 3 yılın sonunca 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolar kişi başı geliri yakalayacağız. Şu çağrımı tekrarlamak istiyorum, Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 milyonun milli hedefidir. Türkiye'yi büyütmek hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun ortak gayemizdir. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdiniz Orta Vadeli Programa destek olmaya davet ediyorum. Türkiye'yi hedefleriyle mutlaka buluşturacağız.

Üniversiteli gençleere cep telefonu ve bilgisayar desteği

Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız.

Genç Kart ve ücretsiz internet

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.

Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi

Önümüzdeki günlerde, Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.

Azerbaycan ziyareti

Nahçıvan, konumu itibari ile de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. 2020'deki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Dün enerji konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşmayla ilişkimizi güçlendirdik. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için önlemler alınmıştır. Ermenistan'ın dışardan gelen kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi refah bir havzaya dönüştürmeyi istiyoruz. Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen 21 yılda ülkemize kazandırdığımız ulaştırma hamlelerini artıracağız.

Muhalefete "Altılı Masa" göndermesi

Bizi rakip görenler, kimi sömürge geçmişinin alışkanlığıyla kimi gözünü bürüyen sınırsız kazanç hırsıyla tek taraflı dayatmalarla masanın üzerine çıkmaya, masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar. Altılı masa da, on altılı masa da olduğu gibi. Tepindiler, tepindiler hepsi ortadan yok oldu. Türkiye'yi oyun dışına itme garetleri hep başarısızlığa mahkum kalıyor.