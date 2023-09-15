Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"3 aylık yaz tatilinin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ve öğretmenleri ile buluştu. Kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları öğrencileriyle buluşan tüm öğretmenlerimize buradan selam gönderiyorum.

Büyük bir aşkla çalışan eğitim ordumuzun tüm neferlerine de buradan teşekkür ediyorum. Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun diyorum. Üzerimde hakkı olan saygıdeğer öğretmenlerimi buradan bir kez daha anıp vefat eden öğretmenlerimi rahmetle yad ediyorum.

"Devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz"

Bizden kopartılan öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin ismini Gabar'da petrol sahasına verdik. Bu sene Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Biz 2002'den bu yana boş durmadık. Her alanda çok ciddi hazırlık yaptık. Bu süreçte eğitime daima çok önem verdik. 2002'de göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi bugün bu sayı neredeyse iki katına 620 bine çıktı.

Ek ders ve burs ücreti müjdesi

Buradan bir müjde vermek istiyorum. Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız.

(Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilere) Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz.

Eğitim meselesinde, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm paydaşların yapıcı eleştirilerine açığız. Fikri olan paylaşsın, tenkidi olan iletsin. Türkiye ortak akılla çözüm bulacak kapasiteye sahip bir ülkedir. Önerisi olan paylaşsın, herkesi objektif bir anlayışla eğitim hamlemize destek olmaya davet ediyorum.

Yeni anayasa çalışmaları

Türk demokrasisi sivil anayasa yapacak olgunluğa da ulaşmıştır. Sivil bir anayasa, amaçlarımıza ulaşmayı daha kolaylaştıracaktır. Sivil anayasa ile ilgili de tüm aktörler bu sürece pozitif katlı vermeli.

Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerine tepki

Bir tane sözde milletvekili çıkmış benim Mehmetçiğime saldırıyor. Mensubu olduğu parti kalkıp da bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor. Biz Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına müsaade etmeyiz.