Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert mesaj: Haddinizi bilin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Konuşmamın en başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğrenci affını önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz.. Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlar belirli şartlarda eğitimlerine devam edebilecekler.

Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üstümüze salınan Yunanistan üzerinden bize oynanan oyunun farkındayız. Sorun şu ki Yunanistan bunun farkında değil.

Kılıçdaroğlu, ''CHP eskisi gibi değil'' diyor. Millet eskisinden ne fayda gördü ki, yenisinden fayda beklesin.

TÜSİAD BAŞKANINA TEPKİ

İsveç-Finlandiya net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz. Almanya'da Fransa'da caddelerde terör örgütleri yürüyüş yapıyor, bunlara sesimizi çıkarmayacak mıyız? TÜSİAD'ın başına gelen kişi, sen bize dış politikada bize ders veremezsin. Önce haddini bileceksin, iktidara ders vermek kim siz kimsiniz. Eğer TÜSİAD böyle giderse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın, CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz.

TÜRK HAVA YOLLARI AÇIKLAMASI

Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır.

2023 SEÇİMLERİ

2023 seçimleri için geri sayımın başladığını söylebiliriz. Seçim takvimi kendi mecrasında ilerliyor. Aşağı yukarı seneye bu zamanlarda seçimi gerçekleştireceğiz.

ALTILI MASAYA CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇAĞRISI

Daha adayının ismini açıklamayanların, ülkeye hizmet etmek gibi amaçları yok. Güya seçim tarihi belli olsa aday çıkartacaklar ama ortada isim misin yok. Aylarca masada kimin nerede oturacağına karar vermeyenlerden daha ne beklenir ki?

Yıpranma korkusu nedeniyle aday açıklamadıklarını söylüyorlar. Bu nasıl aday ki, ismi gündeme gelir gelmez hemen yıpranıyor, bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça boyası, makyajı dökülüyor? Bunun adı strateji değil, sihirbazlıktır.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY' ÇAĞRISI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden söylüyorum, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla.

Eski Türkiye'ye ait önyargıların artık Türk siyasetinde yeri yoktur. Bay Kemal biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz merak etme. Mert ol hadi çık ortaya.

Altılı masanın altındaki gizli ortak HDP'nin yol açtığı rezil görüntüleri daha unutmadık. Buradan sesleniyorum, o rezilliğe yol açan sözde milletvekilin, dosyası çok kabarık. Hukuk önünde bunun hesabının sorulmasının, sonuna kadar takipçisi olacağız. Süratla dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor