Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizmde KDV desteği müjdesi

KDV desteği müjdesi veren Erdoğan, 'Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. Pazartesi Kabine toplantısında tekrar masaya yatırır, müjdeyi veririz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Otelimizin turizm sektörüne, ülkemize, NG Gruba hayırlı olmasını diliyorum. Toplam 5 milyar liralık yatırımla 1200 istihdam ilavesini ortaya çıkardıkları için tebrik ediyorum.

Türkiye turizmde kazanç potansiyeli olan bir ülkedir. Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız yurt içinde ve dışında adımları attı. Gidilmedik ülke bırakmadı. Almanya, İngiltere, Rusya. Bütün bunlarla koşuşturmayı yaptı. Sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı.

Sağlık hizmetleri konusunda da benim diyen ülkelerin yapmadıklarını ülkemizde yaptık. Turizmde Türkiye başarabilecek mi diye bekleyenlere en güzel cevap oldu. Aşılamada atılımla birlikte inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz.

Seyahat kısıtlamaları listelerinden çıkmaya başladık. Fransa'dan sonra Rusya'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'da Macron'la yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımları attı. Böylece turizmcilerimizin 2021 sezonunun 2. yarısını değerlendirebilecek.

16 milyon misafiri geçen yıl ağırlamıştık. Bu yıl çok daha büyük rakamlara ulaşacağız. Yatırımcılarımıza yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler hem de Türkiye kazanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizmde KDV müjdesi:



🔹"Kabine toplantısının ardından KDV desteği konusunda müjdeyi ayrıca vereceğim." pic.twitter.com/GkKeiDmEv3 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 19, 2021

TURİZME KDV DESTEĞİ MÜJDESİ

Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi Kabine toplantısında tekrar masaya yatırır, müjdeyi veririz.

Salgının geride kalmasıyla hedeflerimize ulaşacağız. Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyorum. Sektöre biz de devlet olarak her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz. Derdi ülke millet olmayanlar bunu anlayamaz. Türkiye'yi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Bu otel bunlardan bir tanesi. 15 Temmuz Darbe Girişimi yapılmış onlar buna aldırış etmeden yatırımlarına devam ettiler. İnanmak bu. Allah sağlık ömür verdiği sürece ülkemizin hizmetinde olacağız. Sağlık, savunma, gıda, tekstilde dünya markası olana kadar durmayacağız.

Devamlı genişlettiğimiz destinasyonlarımızla hedeflerimize yaklaşıyoruz. Bu kalkınma mücadelesinde turizm sektörünün katkıları için şükranlarımı sunuyorum.