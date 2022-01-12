Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Temmuz'da ikinci zam sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, yeni yılın milletimize hayırlar getirmesini dileyerek başlayan Erdoğan, Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine de taziyelerini sundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo, finans araçlarının öne çıkarıldığı bir boyuta ulaşmıştır"

"Ülkemizi Türkiye modeli ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye 15 Temmuz'u bertaraf ettikten sonra batılı ülkelerin husumetiyle karşı karşıya kalmıştır. Ülkemize karşı uygulanan örtülü ambargo, finans araçlarının öne çıkarıldığı bir boyuta ulaşmıştır."

"Ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır"

"Salgın döneminde son derece başarılı bir yönetim sergiledik. Salgın süreci küresel ekonominin 2008 finans kriziyle bozulan dengelerini alt üst etti. Gelişmiş ülkeler 5 katına çıkan enflasyonla yüzleşmek durumunda kaldı. Enflasyon, tarihlerinde görülmemiş oranlara ulaştı. Ülkemizde enflasyon sorunu elbette vardır. Buna ek olarak kur sorunuyla da boğuşulmuştur. Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır. pic.twitter.com/2vOOkC8tpZ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 12, 2022

"Enflasyon ve şartlara bakarak çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz"

"Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz."

🚨Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama:



🔹"Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." pic.twitter.com/8Lvn0KdBgx — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 12, 2022

"2023 tarihi bir dönüm noktası haline dönüşecektir"

"Önümüzdeki yaz aylarında çabalarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. İşte o zaman Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 tarihi bir dönüm noktası, unutulmaz bir bayram haline dönüşecektir. Ekonomide şampiyonlar liginin parçası haline getirme konusunda azimliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz. pic.twitter.com/fSHa7miguE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 12, 2022

"Nerede terör tehdidi varsa orada olmaya devam edeceğiz"

"Akçakale sınırımızda bölücü terör örgütünün döşediği patlayıcı nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Ülkemize yönelik terör tehditlerini kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Nerede terör tehdidi varsa orada olmaya devam edeceğiz."

"Karşımıza çıkaracakları aday konusunda anlaşamıyorlar"

"Türkiye bu muhalefet sorununu nasıl çözer bilmiyoruz. İktidara takipler ama bir vizyon yok. Karşımıza çıkaracakları aday konusunda anlaşamıyorlar. Saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. yakında adliyelik olurlarsa şaşırmayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



🔹"CHP’nin kendi içindeki adaylık mücadelesi neredeyse saç saça, baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında adliyelik olursa şaşırmayın." pic.twitter.com/NJFkXL4uXm — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 12, 2022

"Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı kuluna dönüştürdüler"

"Kendi değimleriyle Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı kuluna dönüştürdüler. Bayat taktiklerinde artık deniz tükenmiştir. İyice kontrolü kaybetmeye başladılar. Ağız sihaline tutulmuş kifayetsizler misali hezeyanlarının nereye varacaklarını kendileri de bilmiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



"Seçim meydanlarından Mustafa Kemal’in itleri diye ayar verenlerin bugün gönüllü avukatlığına soyundular. Atatürk’ün partisi CHP’yi Kandil’in kapıkuluna çevirdiler." pic.twitter.com/MrGN1xuIuS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 12, 2022

"PKK uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz"

"Ortaklarınızdan birinin terör örgütü üyesiyle resimleri yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri izledik. PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Bununla ilgili olarak karma komisyona süratle gönderdik. Karma komisyonda da gereği yapılacak. Biz parlamentomuzda bu tür kişileri görmek istemiyoruz. PKK uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi, CHP, HDP sen neden susuyorsun?"