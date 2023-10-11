Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği!

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği sızma harekatı ve füze saldırıları sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik karşı harekatı artarak devam ediyor. Türkiye'nin sivil kayıpların önüne geçebilmek adına bölge ülkeleriyle diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeden sonra, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ayrıntılı biçimde ele alındı. Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini belirtti.