Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban'a sert tepki!

Taliban yönetiminin Afganistan'da kız çocukları ve kadınların eğitim almasını yasaklayan kararı dünya kamuoyunda büyük tepki gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Ankara'da Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı konuşmada infial yaratan bu karara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızları üniversitelerde, okullarda okutulmasının engellenmesi anlayışını biz gayri İslami buluyoruz. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim öğretimini almalıdır. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor. Aksine beşikten mezara ilmi tavsiye ediyor" ifadelerini kullandı.