Siyasette yumuşama dönemi başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, "Siyaset yeni bir yumuşama dönemine giriyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var diye konuştu.

Erdoğan, en kısa zamanda CHP'ye iade-i ziyarette bulunacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişmedir. Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız"