Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hadis alanında 2 projeyi tamamladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesince Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen “Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi”nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Filistin ve Gazze halkı olmak üzere zulme uğrayan her kardeşimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz. Dünyanın dört bir yanında zulüm görenler için dua ediyoruz.

Efendimiz Aleyhisselam daima kalbimizin baş köşesindedir. Aziz kardeşlerim İbni Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Uluslararası sünnet ve siyeri nebeviye araştırma merkezinin nitelikli çalışmalara öncülük edeceğinin kanaatindeyim. Bugün icazet alan ve alacak tüm ilim yolcularını canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi sunuyor; hepinizi Allah'a emanet ediyorum."